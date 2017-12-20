【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，此前三星移动部门的负责人高东真在接受采访的时候表示，三星的可折叠手机即将在明年正式推出。就在最近，一些三星可折叠手机的专利图已经流出，人们可以看出这款手机的一些具体的细节。



三星可折叠手机新专利流出：其实很像3DS（图片来自于谷歌）

这些专利文档主要来自于世界知识产权组织（WIPO），这款手机的使用形式与任天堂双屏掌机3DS非常相似。同时，三星的这款机型有望配备弧边全面屏，拼接后的显示效果可以更有保证。令人意外的是，这款手机支持360度翻转，与金立的Axom M相比有进行了进化。

本月初的时候，韩国先驱报透露三星CES上公开的其实是另一款重磅产品，那就是可折叠手机Galaxy X。韩国媒体认为，Galaxy S系列一般都会选择MWC大会或者是单独举办发布会来进行公布。之前得到的消息也确认三星即将在CES上发布一款新机，那么就很有可能是人们都在关注的可折叠手机Galaxy X。如果把这款手机打头炮，那么无疑会吸引更多人的目光。

三星即将推出一款可折叠手机一直是业界一个公开的秘密，不过这款手机的系统UI要如何来进行设计是人们比较关心的一个问题。就在上个月，这款名为Galaxy X的手机系统UI已经在互联网上流出。

这次的Galaxy X手机系统主打拼接的概念，尤其是在观看视频的时候可以带来不一样的体验。这款UI可以支持竖持和横持两种操作方式，而两个屏幕中也可以同时处理多任务进程。不过，这次放出UI设计的媒体并没有提到其他有关这款手机更多的消息。

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