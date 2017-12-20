【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，近日凯基证券发布了最新的投资者报告，报告中知名分析师郭明池指出， 苹果将会在2018年下半年发布第二代AirPod产品，很有可能就是在秋季新品发布会上，搭配新款iPhone手机一同上市。



第二代AirPod明年秋季发布：细节并未流出（图片来自于谷歌）



这款新一代AirPod有什么更多新的功能，郭明池并没有透露。不过，苹果明年将会发布支持无线充电的AirPod充电盒，相信这一功能也会成为AirPod的标配。与此同时，AirPod也将支持AirPower来进行无线充电。

11月底的时候，郭明池还曾经提到，苹果明年将继续追加出货AirPod，总出货量将会达到2800万套。与此同时，立讯也将加入苹果代工工厂的行列。

目前立讯的生产线仅有11条，所以出货量非常有限，因此当下代工的主力仍旧是英业达。不过，明年苹果将改变无线耳机的生产工艺，因此立讯可以出货更多的AirPod无线耳机。郭明池预计AirPods依旧是明年苹果最受欢迎的配件产品之一，总出货量将会达到2800万套。

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