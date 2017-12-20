崩盘？比特币网创始人已卖掉所持比特币

【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，比特币今年火箭式的涨幅，令很多人惊掉下巴。在这种热潮下也有冷静的人，比如Bitcoin.com的创始人兼CTO埃米尔-奥登博格（Emil Oldenburg）就出人意料表示，他已经卖掉了手上所有的比特币。



比特币网创始人已卖掉所持比特币（图片来自baidu）

奥登博格表示：“我认为，现在投资比特币是当前风险最高的投资活动。比特币现在的风险非常高。事实上，我已经出售了手中所有的比特币，转而持有比特现金（Bitcoin Cash）。”奥登博格认为，当前比特币的交易成本过高，而且交易时间也过长。

数据显示，比特币的交易成本每三个月就会翻番，而且当前确认一笔比特币转账，平均需要4.5个小时的时间。国外媒体Ars Technica报道，最近单笔比特币交易的费率达到了26美元。

不得不说，奥登博格还是有先见之明的！因为比特币站上20000美元关口之后便止步不前。据美国虚拟货币交易平台Coinbase的数据，在美国东部时间周二下午3:30至4：30，比特币价格从17929美元跌至了16912美元。上周日，比特币价格还高达近19800美元。

此次下跌发生在美国股市周二即将闭市期间。对于专注虚拟货币股票的投资者来说，周二堪称是狂野的一天，因为迹象显示比特币狂热已经开始失控。



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：崩盘？比特币网创始人已卖掉所持比特币http://news.zol.com.cn/671/6714041.html