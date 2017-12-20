【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，在经历了将近一周的风波之后，360公司官方在今天正式宣布，由于内部调整水滴直播今天开始停止运营。同时，360方面并未取消360智能摄像机相关业务，并继续支持其他相关的服务。



360宣布永久关闭水滴直播：智能摄像机仍保留（图片来自于谷歌）

水滴直播的风波是在上周二的时候出现的，一篇名为《一位92年女生致周鸿祎：别在盯着我们看了》的文章引爆网络。随后360方面对相关问题进行了回应，他们表示之所以水滴直播中会直接出现监控的画面，完全是由商家自主决定。同时，360还针对赠送智能摄像机进行了回应，他们表示官方只对外送出国幼儿园专版和“明厨亮灶”版两个版本，其余的摄像机并非360所赠，官方也不鼓励将监控进行直播。

在这篇回应发出之后，周鸿祎也在一些场合中回应了类似问题，他认为这篇文章误导读者，混淆视听，有“黑公关”之嫌。他质疑这方面的原因主要是对方的公共号很长时间没有更新了。

以下为水滴直播关闭公告

尊敬的水滴直播用户：

由于内部业务调整，水滴直播自即日起停止运营。360智能摄像机将专注提供可靠的安防监控功能，继续为用户提供服务。

如您有疑问，请发邮件至：360jia@360.cn 。







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