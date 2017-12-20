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    一波未平一波又起！iPhoneX再爆新问题

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周振鲲

    iPhone X的发布引起了不小的关注，作为手机圈的领头羊，iPhone一直引领着手机圈的发展，iPhone X的“刘海”虽然备受吐槽，不过这依旧不影响iPhone X的销量。更是让苹果市值重返9000亿美元。不得不承认，苹果公司是真的厉害。

    一波未平一波又起！iPhoneX再爆新问题
    图片源于网络

    然而亮眼的成绩却依旧无法阻止iPhone X问题的发生，从早前的绿线门、烧屏门、触屏失灵，到后来的扬声器杂音、边框掉漆，iPhone X可谓一波三折。但事情到此并未结束，近日，iPhone X又被曝出摄像头进灰的问题。

    一波未平一波又起！iPhoneX再爆新问题
    图片源于网络

    有网友晒出了自己iPhone X摄像头进灰的照片。根据该网友的描述，手机是刚到手，然后自己贴完手机膜，在把玩手机的时候发现新机的摄像头竟然已经进灰了。

    一波未平一波又起！iPhoneX再爆新问题
    图片源于网络

    虽然并不是大问题，并且已经有用户表示可以申请退换新机，但代表最高工业标准的iPhone也出现诸多问题难免令人失望。毕竟售价不菲，还是希望苹果能给用户带来更多优秀、高标准的产品。

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