【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，近日《华尔街日报》撰文表示，美国国土安全局顾问Thomas Bossert声称今年五月席卷全球的WannaCry病毒是由朝鲜方面所为，而白宫也即将正式发表相关声明，来谴责朝鲜的行为。



WannaCry病毒风波再起：美方称黑客来自朝鲜（图片来自于谷歌）

事实上，今年6月份的时候美国就已经获得了此次事件的相关证据，而这一证据正是指向朝鲜方面。在Bossert看来，黑客将必须要接受对网络犯罪的严厉惩罚，而那些受到病毒损害的公司将需要加强安全措施并采取主动的反击措施。

在网络安全方面，近几个月美国一直都不消停。上周美国总统特朗普正式签署了一项新的法令，政府部门开始禁用卡巴斯基杀毒软件。今年9月份的时候，特朗普曾经颁布政令，要求民间机构3个月内删除该软件。

美国对于卡巴斯基的不信任主要出自于国家安全方面的担忧，他们认为卡巴斯基实验室与俄罗斯情报部门存在着一定的关系。一些议员表示，有充分的证据证明卡巴斯基跟克林姆林宫存在关联，而这一新的法令则迟到的太久了。尽管卡巴斯基曾多次澄清，但美国方面认为他们做的还远远不够。

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