三星正式发布Galaxy A8/A8+ 有下巴的全面屏

【中关村在线新闻资讯】12月18日消息：三星在今天正式发布了Galaxy A8与Galaxy A8+两款新机，定位中断市场，尽管使用了全面屏，但并没有Note 8全面得那么彻底。

新机取消了Home键，但仍然保留了“下巴”，也就是“天地”都在的全面屏，看上去感觉确实没有旗舰机型那么惊艳。

配置方面，两者均为1080x2220像素分辨率的Super AMOLED显示屏，其中Galaxy A8为5.6英寸，Galaxy A8+为6.0英寸。



Galaxy A8

处理器为为Exynos 7885，双核2.2GHz+六核1.6GHz；4GB RAM+32GB ROM内存组合，也有6GB RAM+64GB ROM版本可选。

Galaxy A8与Galaxy A8+均为前置1600万像素+800万像素双摄像头，后置一枚1600万像素摄像头。电池容量分别为3000mAh和3500mAh。

目前该机只在海外发布，尚未有国行版的消息。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星正式发布Galaxy A8/A8+ 有下巴的全面屏http://news.zol.com.cn/671/6712918.html