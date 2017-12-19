【中关村在线新闻资讯】12月19日消息，苹果因为专利和图标等相关问题被起诉已经不是第一次了，尤其是国内厂商。近日，北京跃世当红文化传播有限公司就因为美术作品著作权将苹果电子产品商贸(北京)有限公司告上法庭，北京市东城区人民法院受理了此案。



苹果又要被告了 这次是因为对天猫商家侵权（图片来自于谷歌）

据了解，北京跃世当红文化传播有限公司旗下持有KON品牌，而他们认为，苹果公司销售的iPhone、iPad等系列电子产品中，其App Store图标(iOS11版本)图案与原告创作的美术作品主要内容、结构、图形布局等主要元素几乎完全一致。

KON方面希望苹果公司能够停止他们的侵权行为，并停止销售带有这些图标的相关产品。同时，KON方面还将要求苹果在全国性媒体上公开赔礼道歉，以消除对于他们不利的影响。KON诞生于2009年，他们的天猫旗舰店中就有许多类似的图标。苹果中国目前已经开始关注这次事件，法务部门表示也会积极进行应对。

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