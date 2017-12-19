【中关村在线新闻资讯】12月19日消息，三星计划在明年2月份推出新旗舰机Galaxy S9已经是一个公开的秘密了。就在今天，荷兰媒体Techtastic放出了一张 Galaxy S9的背板谍照，从这些背板不难看出，Galaxy S9将采用玻璃材质背板。



三星Galaxy S9真机背板流出：玻璃材质终确认（图片来自于推特）

不过，这张谍照的真实性仍然是存疑的，主要是因为这张荷兰媒体放出的图片，明显拍摄于国内，顺丰快递的标识也清晰的印在了背板下面的纸箱上。然而，之前的一些传言也提到了Galaxy S9背板材质的相关问题，玻璃材质以及后置单摄像头也是很多人都曾经提到的事情。

据了解，三星 Galaxy S9/S9+将不会搭载传闻已久的屏下指纹识别技术。虽然互解决方案公司Synaptics声称屏下指纹技术已经可以商用。但如果从2-3月发布这个时间节点来看，S9赶不上此项技术成熟了。目前业内人士普遍预估，屏下指纹要在明年第三季度之后才会逐步出现在手机产品中。

早前消息， 三星Galaxy S9采用了5.65英寸全视曲面屏，其三围尺寸是147.6×68.7×8.4mm，搭载高通骁龙845/Exynos 9810处理器，配备4/6GB内存，最高可能会提供512GB版本，预装安卓8.0系统。 另外需要注意的是，此次Galaxy S9为单摄，而S9+为双摄。

韩国媒体拿到的一份资料显示，Galaxy S9定档2月27日，从时差来看，应该是巴塞罗那当地时间26日晚，即MWC 2018开幕首日。



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