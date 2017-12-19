马云傻眼，京东腾讯花8亿美元抢女人

今年双11阿里又是赚的盆满钵满，毋庸置疑的是女性是其中消费的绝对主力。虽然其他电商平台也收获不菲，但现在这块“大蛋糕”京东和腾讯显然不打算再放任阿里吃下去了。

腾讯、京东与唯品会昨天宣布三方达成最终协议，腾讯和京东将以现金形式向唯品会投资总计约8.63亿美元。其中腾讯认购金额为6.04亿美元，京东认购金额为2.59亿美元。



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刘强东谈到入股唯品会时表示：“面对行业垄断和‘二选一’等不正当竞争！我们在一起！”刘强东对于垄断问题一直有着自己的看法，他认为全球的互联网都在走向垄断，并且对于这一趋势感到十分担忧。





刘强东谈入股唯品会：主要是为了对抗行业垄断（图片来自于weibo）

唯品会CEO沈亚表示，此次三方建立合作关系是中国电商市场的一件大事。三方将利用各自优势充分互补，形成深度合作共赢的战略联盟。



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面对”三英战吕布“的局面阿里不得不认真应对，然而笔者也想说你们”神仙打架“莫要伤及无辜，斗来斗去的结果最终只能是让广大男性同胞的钱包变得越发干瘪。。。

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