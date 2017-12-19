又一个新的操作系统出现，这个经典品牌将使用

早在这个月初，谷歌在印度活动中发布了很多新的产品，其中Google Assistant就预告将登陆功能机JioPhone，人们将目光聚集到这一功能机品牌，比较有特点到是其搭载的是一款全新的操作系统Kai OS，不过目前国内还没见到这种版本系统的手机上市。



来自KaiOS官网

据悉，Kai OS是款全新的操作系统，基于Linux与HTML5的开放源代码开发，于近期曝光，并且Kai OS同时支持Java/Android应用。可供面向计算和图形的应用及连接服务的开发的组件，对互联网标准的支持，基于Qt的易于使用的开发环境，最主要的特点是适合配置、内存较低的手机使用，也可以说优化得相当不错。



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最近又有新消息报道，经典品牌诺基亚将有一款搭载这一新操作系统的手机，早先诺基亚将品牌授权hmd进行进一步的新品上市，无论nokia 6、nokia 8、nokia 7都有不错的口碑和表现，同时hmd还陆续做出了经典手机品牌复刻，nokia 3310的复刻版广受好评。



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如今一款代号为TA-1047的诺基亚心机通过了FCC认证，外媒从认证信息大致推断，该机支持双卡双待，手机十分小巧，配备了一块3.3英尺显示屏，分辨率为480 x 480，搭载骁龙205处理器，更像是一款qwerty键盘手机，难道是要复刻经典的E系列手机？不过这个配置定位可以说非常入门了。



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现在智能手机也有非常实惠的选择，你觉得诺基亚再出新的功能机是否有竞争力呢？

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