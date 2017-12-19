【中关村在线新闻资讯】12月19日消息，之前就有传闻表示明年1月的CES2018大会期间，索尼即将发布一款新旗舰机。就在最近，国外媒体放出了一张疑似Xperia XZ2的渲染图。从图中不难看出， Xperia XZ2将采用全面屏，屏占比也提升到了一个新的水平。



索尼Xperia XZ2渲染图流出：也要用上全面屏（图片来自于推特）

Xperia XZ2两个边框呈现了一个极窄的状况，在手机的上部仍然保留了摄像头、听筒和传感器的位置。而在相关的配置上，Xperia XZ2将采用一块5.5 英寸4K全面屏，并搭载高通骁龙845处理器。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，还将采用后置双摄像头。

此前据XperiaBlog报道，借助user-agent profiles (UAProfs)，他们新挖掘到了多款设备，其中索尼即将在明年一月发布的旗舰手机。信息显示，索尼有两款型号是H8116/8166的手机，均搭载2160x3840分辨率屏幕，显示比例依然是16：9。两者共同点还在于预装安卓8.0系统，支持蓝牙5.0。

vortex此前也放出了一些Xperia XZ2的设计稿。曝光的图片显示，索尼坚持了许久的全平衡设计风格终于有所改变。现在曝光的索尼这两款新旗舰在设计上差异还是很大，一个是机身方正材质为双玻璃，而另外一个还是金属机身，但圆润不少，两者都提供了超窄边框设计，其正面也都采用了18：9全面屏，除了其中一个后置指纹识别外，据说另外一个是屏下指纹。

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