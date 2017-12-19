iPhone X美国开启次日达服务 中国官网现货

【中关村在线新闻资讯】12月18日消息：为了迎接圣诞购物潮，苹果为iPhone X做足了准备，如今很多地区的iPhone X发货时间已经缩短到了次日达。

据悉，苹果官网在美国开启了iPhone X次日达服务，只要在当天下午3点之前预订，苹果就能在第二天将货送上门，而且这个服务是完全免费的。可见苹果为了冲一波圣诞销量也是拼了。

不过，无锁版64GB 银色iPhone X仍然是2-4天内发货，可能是这个型号的需求量大，供货还是有点不足。



iPhone X

除了美国之外，英国也开启了次日达服务。而中国官网则并没有开启此项服务，但是也写明了是现货即发，何时能到手就要看快递了。

在最初，iPhone X的发货还在一个月以上，后来逐步缩短到一周以内，最近一次是缩短到了1至2天发货，现在直接次日达，说明苹果的产能真的上来了。

苹果为了iPhone X甚至减少了iPhone 8的产量以保证iPhone X的产能，真的操碎了心。

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